Блінкен: Росія зараз виготовляє зброю швидше, ніж будь-коли у своїй історії

Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

За останній рік Росія виготовила нове озброєння, зокрема, боєприпаси, ракети, танки та бронемашини швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії.

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Після свого візиту до Китаю, під час якого Блінкен обговорював з найвищим представництвом країни, зокрема й війну в Україні, він заявив, що Росія почала виготовляти нове озброєння швидше внаслідок "величезного" постачання верстатів, мікроелектроніки та оптики. Він зазначив, що ці речі надходять до РФ переважно з Китаю.

"70% верстатів, 90% мікроелектроніки надходять з Китаю. Це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них", – сказав Блінкен.

На думку держсекретаря США, це створює дві проблеми: можливість російської армії продовжувати війну проти України та можливість відновлювати оборонно-промислову базу РФ.

"Отже, в той самий час, коли Росія шукає кращі відносини з країнами Європи, вона також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І, як я поділився з моїми китайськими колегами, ви не можете мати й те, й інше", – сказав він.

Блінкен зауважив, що знає про занепокоєння європейських лідерів підтримкою Китаєм оборонно-промислової бази Росії. За його словами, це становить загрозу для безпеки не лише України, а й усієї Європи.

"Я не збираюся вішати ярлики, окрім як сказати, що вони [Китай] нас чітко почули, але я думаю, що не менш важливим – можливо, навіть більш важливим – є те, що вони чують це від європейських країн", – додав він.

8 квітня речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала й не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

19 квітня Блінкен заявив, що Китай є основним постачальником критично важливих компонентів для виготовлення зброї, яку Росія використовує у війні проти України.

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