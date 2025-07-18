Bloomberg: США и Британия ведут переговоры о закупках ракет Patriot для Украины

Окончательное решение о покупке еще не принято, но Стармер отметил, что работа с союзниками идет

Кир Стармер (Фото: ЕРА/BETTY LAURA ZAPATA)

Великобритания может присоединиться к предложению США о закупке оружия для Украины, переговоры сейчас на ранней стадии. Об этом Bloomberg сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.

По его словам, переговоры идут с США, самой Британией и рядом других европейских стран, но окончательное решение еще не принято.

Отмечается, что на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 17 июля британский премьер-министр Кир Стармер намекнул на такие планы. Его спросили, готова ли Британия присоединиться к плану президента США Дональда Трампа по поставке ракет Patriot через продажу их европейским союзникам.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей и обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей в Украине", – ответил Стармер.