Bloomberg: США и Британия ведут переговоры о закупках ракет Patriot для Украины
Великобритания может присоединиться к предложению США о закупке оружия для Украины, переговоры сейчас на ранней стадии. Об этом Bloomberg сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.
По его словам, переговоры идут с США, самой Британией и рядом других европейских стран, но окончательное решение еще не принято.
Отмечается, что на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 17 июля британский премьер-министр Кир Стармер намекнул на такие планы. Его спросили, готова ли Британия присоединиться к плану президента США Дональда Трампа по поставке ракет Patriot через продажу их европейским союзникам.
"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей и обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей в Украине", – ответил Стармер.
- 17 июля британский премьер заявил, что планы отправки в Украину миротворцев готовы, насколько это возможно, и уже готовы к реализации.
- Канцлер Германии сообщил, что Украина получит дальнобойное оружие в ближайшие недели и месяцы. Ее позиция будет "гораздо лучше", отметил он.
- Позиция европейских стран по закупке оружия для Украины разделилась. Часть государств готовы к финансированию, а именно Швеция, Дания и Нидерланды. В то время как Франция с Италией и Чехия отказались участвовать в этом плане. Еще не определилась с позицией Финляндия.
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