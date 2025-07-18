Bloomberg: США і Британія ведуть переговори про закупівлю ракет Patriot для України
Велика Британія може приєднатися до пропозиції США про закупівлю зброї для України, переговори зараз на ранній стадії. Про це Bloomberg повідомив співрозмовник, знайомий із ситуацією.
За його словами, переговори тривають зі США, самою Британією і низкою інших європейських країн, але остаточного рішення ще не ухвалено.
Зазначається, що на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 17 липня британський прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув на такі плани. Його запитали, чи готова Британія приєднатися до плану президента США Дональда Трампа з постачання ракет Patriot через продаж їх європейським союзникам.
"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей і забезпеченням необхідного резерву, щоб гарантувати ефективність будь-яких можливостей в Україні", – відповів Стармер.
- 17 липня британський прем'єр заявив, що плани щодо відправлення в Україну миротворців готові, наскільки це можливо, і вже готові до реалізації.
- Канцлер Німеччини повідомив, що Україна отримає далекобійну зброю в найближчі тижні та місяці. Її позиція буде "набагато кращою", зазначив він.
- Позиція європейських країн щодо закупівлі зброї для України розділилася. Частина держав готові до фінансування, а саме Швеція, Данія та Нідерланди. У той час як Франція з Італією та Чехія відмовилися брати участь у цьому плані. Ще не визначилася з позицією Фінляндія.
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