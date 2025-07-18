Bloomberg: США і Британія ведуть переговори про закупівлю ракет Patriot для України

Остаточного рішення про купівлю ще не ухвалено, але Стармер зазначив, що робота з союзниками триває

Кір Стармер (Фото: ЕРА/BETTY LAURA ZAPATA)

Велика Британія може приєднатися до пропозиції США про закупівлю зброї для України, переговори зараз на ранній стадії. Про це Bloomberg повідомив співрозмовник, знайомий із ситуацією.

За його словами, переговори тривають зі США, самою Британією і низкою інших європейських країн, але остаточного рішення ще не ухвалено.

Зазначається, що на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 17 липня британський прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув на такі плани. Його запитали, чи готова Британія приєднатися до плану президента США Дональда Трампа з постачання ракет Patriot через продаж їх європейським союзникам.

"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей і забезпеченням необхідного резерву, щоб гарантувати ефективність будь-яких можливостей в Україні", – відповів Стармер.