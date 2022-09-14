"Бог всегда ведет к миру": Папа римский призвал решать конфликты "диалогом, а не оружием"
Папа римский Франциск заявил, что "Бог всегда ведет к миру" и призвал решать все конфликты "диалогом, а не конфликтами и оружием". Об этом он сказал во время выступления на VII Съезде лидеров мировых религий, цитирует его Vatican.news.
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По его словам, "Бог всегда ведет к миру и никогда к войне", а поэтому нужно способствовать тому, чтобы конфликты разрешались "не никчемными доводами силы, оружием и угрозами", а диалогом, встречами и "терпеливыми переговорами".
"В них живет надежда, что мир — это не хрупкий итог мучительных переговоров, но плод постоянного усердного воспитания, которое приближает мечты о прогрессе и будущем к исполнению. Прошу вас, давайте будем вкладываться в образование, а не в оружие", — сказал Франциск.
- Ранее Ватикан выпустил заявление в ответ на критику папы римского за его слова об убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что визит папы римского в Украину будет чрезвычайно важным событием, поскольку понтифик сохраняет авторитет миротворца в международной политике, и Украина готова принять его "в любой день".
- В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также говорил, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.
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