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"Бог всегда ведет к миру": Папа римский призвал решать конфликты "диалогом, а не оружием"

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 10:33
Папа римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск заявил, что "Бог всегда ведет к миру" и призвал решать все конфликты "диалогом, а не конфликтами и оружием". Об этом он сказал во время выступления на VII Съезде лидеров мировых религий, цитирует его Vatican.news

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По его словам, "Бог всегда ведет к миру и никогда к войне", а поэтому нужно способствовать тому, чтобы конфликты разрешались "не никчемными доводами силы, оружием и угрозами", а диалогом, встречами и "терпеливыми переговорами". 

"В них живет надежда, что мир — это не хрупкий итог мучительных переговоров, но плод постоянного усердного воспитания, которое приближает мечты о прогрессе и будущем к исполнению. Прошу вас, давайте будем вкладываться в образование, а не в оружие", — сказал Франциск. 

Читайте также: Папа римский: Мы сегодня переживаем третью мировую войну, молимся за украинский народ 

Дмитро Гриниченко
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война Ватикан Папа римский франциск
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