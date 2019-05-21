Богдан: К семи утра будет готов законопроект-компромисс о выборах

Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

К семи утра 22 мая будет готов законопроект с изменениями в дейстующий закон о выборах. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала 112.

Он отметил, что все лидеры фракций на встрече с президентом Владимиром Зеленским 21 мая "согласовали общую позицию всех фракций завтра рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов".

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Богдан заявил, что во время встречи обсуждался вопрос о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижение проходного барьера до 3%. Он назвал это решение временным путем для проведения досрочных выборов.

"Изменения в закон о выборах народных депутатов будут касаться изъятия мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%. Это компромисс, - отметил глава АП. - Где-то к семи утра у нас будет готов законопроект, возможно, подписанный лидерами фракций, и он будет внесен в Верховную Раду".

Сегодня, 21 мая, Зеленский провел с лидерами фракций консультацию по поводу досрочных выборов в Раду. Он издал указ о роспуске Рады. Внеочередные выборы в парламент, согласно тексту документа, назначены на 21 июля 2019 года. В команде Зеленского журналисту LIGA.net объяснили, что указ официально будет опубликован после заседания Рады, назначенного на 22 мая.