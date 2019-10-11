Богдан встретился с послами стран Большой семерки

Встреча сотрудников ОП и послов G7 (Фото - пресс-служба президента)

Глава Офиса президента Андрей Богдан провел встречу с послами стран Большой семерки. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, в частности, мероприятия по подготовке разведения сил в Золотом и Петровском.

Богдан проинформировал дипломатов про ожидания Украины от встречи в нормандском формате.

Послы заверили главу ОП в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины, сообщает пресс-служба.

В свою очередь, послы G7 назвали встречу с сотрудниками ОП "открытой и конструктивной":

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