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Богдан встретился с послами стран Большой семерки

Богдан встретился с послами стран Большой семерки - Фото
Встреча сотрудников ОП и послов G7 (Фото - пресс-служба президента)
11.10.2019, 18:11

Стороны обсудили безопасность в Донбассе и ожидания Украины от встречи в нормандском формате

Глава Офиса президента Андрей Богдан провел встречу с послами стран Большой семерки. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, в частности, мероприятия по подготовке разведения сил в Золотом и Петровском.

Богдан проинформировал дипломатов про ожидания Украины от встречи в нормандском формате.

Послы заверили главу ОП в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины, сообщает пресс-служба.

В свою очередь, послы G7 назвали встречу с сотрудниками ОП "открытой и конструктивной":

  • 2 октября Шевченковский райсуд Киева отказался проверять по ходатайству адвоката расследователей проекта Схемы, летал или нет в Россию перед Евромайданом нынешний глава Офиса президента. 
  • 3 октября экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Богдан должен уйти в отставку из-за "конфликта интересов" в связи с возможной отменой национализации ПриватБанка.
  • Вчера президент Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях может уволить Богдана.

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