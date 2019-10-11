Богдан встретился с послами стран Большой семерки

Глава Офиса президента Андрей Богдан провел встречу с послами стран Большой семерки. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, в частности, мероприятия по подготовке разведения сил в Золотом и Петровском.
Богдан проинформировал дипломатов про ожидания Украины от встречи в нормандском формате.
Послы заверили главу ОП в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины, сообщает пресс-служба.
В свою очередь, послы G7 назвали встречу с сотрудниками ОП "открытой и конструктивной":
Посли #G7 мали сьогодні відверту та конструктивну зустріч з командою Офісу Президента @APUkraine. Нагода висловити підтримку першій хвилі економічних реформ та відповісти на численні виклики, які стоять перед Україною. @ZelenskyyUa @IuliiaMendel pic.twitter.com/ouP7MxS0Fh— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 11 октября 2019 г.
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