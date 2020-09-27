Бои в Нагорном Карабахе. МАУ отменяет рейсы в Ереван
Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября в 17:00
Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, Центр управления рисками авиакомпании Международные авиалинии Украины принял решение о временной отмене рейсов в Ереван. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МАУ.
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Как отмечается, необходимость отмены рейсов обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении.
"Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно до получения разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", – отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.
Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября в 17:00.
Как отмечается, представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирам данного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.
Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.
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- 27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.
- В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане говорят, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".
- Позже в Баку заявили о занятии их войсками нескольких сел в регионе Нагорного Карабаха, Ереван опроверг.
- Азербайджан объявил военное положение в нескольких городах и районах.
- В Армении сообщили, что с армянской стороны, по предварительным данным, погибли 16 человек, ранены более 100.
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