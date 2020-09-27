Бои в Нагорном Карабахе. МАУ отменяет рейсы в Ереван

Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября в 17:00

Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, Центр управления рисками авиакомпании Международные авиалинии Украины принял решение о временной отмене рейсов в Ереван. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МАУ.

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Как отмечается, необходимость отмены рейсов обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно до получения разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", – отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.

Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября в 17:00.

Как отмечается, представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирам данного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

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Наталия Медведева

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