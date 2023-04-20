Больше половины атак россиян сегодня были под Бахмутом – карта боевых действий

Самые ожесточенные бои на фронте продолжаются за Бахмут, там в течение дня произошло 22 атаки россиян – более половины от общего количества. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях – отбиты более 40 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

На Лиманском направлении армия РФ пыталась улучшить тактическое положение, вела безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.





На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Силы обороны отразили 22 атаки на указанном участке фронта.





На Авдеевском направлении армия РФ вела наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имела.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Пречистовки и Угледара.

Генштаб также сообщил, что в отдельных населенных пунктах Херсонской области оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации подразделений РФ. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время в ходе таких проверок оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в армии РФ.

Украинская авиация в течение суток нанесла один удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления армии РФ.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что Силы обороны уничтожили 670 российских оккупантов, сожгли 29 единиц техники и шесть артиллерийских систем.

В ГУР предполагают, что россияне изменили тактику ракетных ударов, потому что им нужны ракеты для противодействия украинскому контрнаступлению.

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Оксана Житнюк

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