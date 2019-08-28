Болтон: США ждут сохранения доступа к Черному морю для всех стран

Джон Болтон в Киеве (Фото: EPA)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал обеспокоенность милитаризацией Крыма и ситуацией в Черном море. Об этом он рассказал в интервью Радио свобода.

"Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море", - заявил Болтон.

Он рассказал, что по этому вопросу у США были "нелегкие дискуссии с Россией", как и по другим вопросам, где РФ "пытается вмешиваться за границей своих легитимных интересов".

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