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Болтон: США ждут сохранения доступа к Черному морю для всех стран

Болтон: США ждут сохранения доступа к Черному морю для всех стран - Фото
Джон Болтон в Киеве (Фото: EPA)
28.08.2019, 07:08

Советник Трампа по нацбезопасности высказал обеспокоенность милитаризацией Крыма и ситуацией в Черном море

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал обеспокоенность милитаризацией Крыма и ситуацией в Черном море. Об этом он рассказал в интервью Радио свобода.

"Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море", - заявил Болтон.

Он рассказал, что по этому вопросу у США были "нелегкие дискуссии с Россией", как и по другим вопросам, где РФ "пытается вмешиваться за границей своих легитимных интересов". 

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джон болтон черное море
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