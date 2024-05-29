Боррель: 90% замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины, но есть проблема

Глава евродипломатии заявил, что в ЕС нет единства по привлечению дополнительных 6,6 млрд евро в Европейский фонд мира

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Большинство доходов от замороженных российских активов направят в Европейский фонд мира на закупку и поставку Украине необходимой военной техники. Об этом в Брюсселе заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"90% поступлений от замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира. Далее они будут направлены на прямую поставку Украине необходимого оружия и военного оборудования", – заявил он.

По словам Борреля, существует семь правовых актов, которые должны быть приняты для привлечения 6,6 млрд евро в фонд. В то же время сделать это не удается из-за того, что европейские страны не могут достичь консенсуса.

"Нам нужна единогласность, которой нет уже в течение месяцев. Я вчера говорил об этом на Совете министров по иностранным делам, и мы сделали это сегодня снова. Есть 6,6 млрд евро, которые ждут применения, а все инструменты, необходимые для этого, все еще ждут принятия", – рассказал глава евродипломатии.

По мнению Борреля, ситуация является "скорее теоретической дискуссией", поскольку украинский фонд помощи в размере 5 млрд евро, создаваемый в рамках Европейского фонда мира, был согласован среди лидеров ЕС на высшем уровне Европейского совета, а задержки имеют реальные последствия.

"Эти последствия измеряются человеческими жизнями, поврежденной гражданской инфраструктурой и ловушками на поле боя в Украине", – пояснил он.

6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям. Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

На минувшей неделе канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что западные союзники направят средства от замороженных активов страны-агрессора на военную помощь Украине. Против передачи доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для украинской армии выступила Австрия.

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