Боррель: 90% доходів від заморожених активів РФ підуть на зброю для України, але є проблема

Глава євродипломатії заявив, що в ЄС немає єдності щодо залучення додаткових 6,6 млрд євро до Європейського фонду миру

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Більшість доходів від заморожених російських активів спрямують до Європейського фонду миру на закупівлю та постачання Україні необхідної військової техніки. Про це у Брюсселі заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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"90% надходжень від заморожених російських активів будуть спрямовані до Європейського фонду миру. Далі їх спрямують на пряме постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання", – заявив він.

За словами Борреля, існує сім правових актів, які мають бути ухвалені для залучання 6,6 млрд євро до фонду. Водночас зробити це не вдається через те, що європейські країни не можуть досягти консенсусу.

"Нам потрібна одноголосність, якої немає вже протягом місяців. Я вчора говорив про це на Раді міністрів із закордонних справ, і ми зробили це сьогодні знову. Є 6,6 млрд євро, які чекають на застосування, а всі інструменти, що необхідні для цього, все ще чекають на ухвалення", – розповів глава євродипломатії.

На думку Борреля, ситуація є "скоріше теоретичною дискусією", оскільки український фонд допомоги обсягом 5 млрд євро, що створюється в межах Європейського фонду миру, був погоджений серед лідерів ЄС на вищому рівні Європейської ради, а затримки мають реальні наслідки.

"Ці наслідки вимірюються людськими життями, пошкодженою цивільною інфраструктурою та пастками на полі бою в Україні", – пояснив він.

6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань. Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди стосовно використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що західні союзники спрямують кошти від заморожених активів країни-агресора на військову допомогу Україні. Проти передавання доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для української армії виступила Австрія.

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