Боррель: Наша главная задача – предотвратить войну

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что сейчас главной задачей европейской дипломатии в отношении России является предотвращение войны. Об этом он сказал на встрече с представителями медиа в Киеве, на которой был и журналист LIGA.net.

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Боррель не готов публично обсуждать детали санкций, которые ЕС может ввести в ответ на вероятную военную операцию России против Украины, а также кого конкретно они затронут. Он считает, что такое обсуждение не будет способствовать снижению напряженности.

"Наша главная задача сейчас – предотвратить войну", – сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС полагает, что публичное обсуждение возможных санкций может восприниматься как угроза, что не поспособствует деэскалации.

"Я не могу говорить, что может быть в случае начала войны, именно потому, что все наши усилия направлены сейчас на то, чтобы война вообще не началась", – подчеркнул Боррель.

Он также напомнил, что Евросоюз, США и НАТО неоднократно и последовательно давали понять России, что она неизбежно "заплатит высокую цену в случае агрессии". При этом, сказал Боррель, ЕС ясно проговаривал, что "платить высокую цену" придется не отдельным фигурантам санкций, а всей России в целом.

Верховный представитель ЕС счел нужным напомнить, что введение санкций от имени всего Евросоюза по его уставу возможно только если по этому вопросу будет единогласное решение всех стран-участниц.

Боррель пригрозил России полным пакетом санкций в случае вторжения и добивается, чтобы ЕС был полноправным участником переговоров о безопасности в Европе.

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Сергей Бережной , Владислав Сердюк

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