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Боррель: Наша главная задача – предотвратить войну

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 15:51
Боррель: Наша главная задача – предотвратить войну - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что сейчас главной задачей европейской дипломатии в отношении России является предотвращение войны. Об этом он сказал на встрече с представителями медиа в Киеве, на которой был и журналист LIGA.net

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Боррель не готов публично обсуждать детали санкций, которые ЕС может ввести в ответ на вероятную военную операцию России против Украины, а также кого конкретно они затронут. Он считает, что такое обсуждение не будет способствовать снижению напряженности.

"Наша главная задача сейчас – предотвратить войну", – сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС полагает, что публичное обсуждение возможных санкций может восприниматься как угроза, что не поспособствует деэскалации.  

"Я не могу говорить, что может быть в случае начала войны, именно потому, что все наши усилия направлены сейчас на то, чтобы война вообще не началась", – подчеркнул Боррель.

Он также напомнил, что Евросоюз, США и НАТО неоднократно и последовательно давали понять России, что она неизбежно "заплатит высокую цену в случае агрессии". При этом, сказал Боррель, ЕС ясно проговаривал, что "платить высокую цену" придется не отдельным фигурантам санкций, а всей России в целом. 

Верховный представитель ЕС счел нужным напомнить, что введение санкций от имени всего Евросоюза по его уставу возможно только если по этому вопросу будет единогласное решение всех стран-участниц. 

Читайте также: Сдерживание агрессии России. Кулеба улетит на Комиссию Украина-НАТО и встречу с генсеком

Сергей Бережной, Владислав Сердюк
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агрессия России санкции евросоюз дипломатия сдерживание предотвращение деэскалация Жозеп Боррель
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