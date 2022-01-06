Боррель: Наша главная задача – предотвратить войну
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что сейчас главной задачей европейской дипломатии в отношении России является предотвращение войны. Об этом он сказал на встрече с представителями медиа в Киеве, на которой был и журналист LIGA.net.
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Боррель не готов публично обсуждать детали санкций, которые ЕС может ввести в ответ на вероятную военную операцию России против Украины, а также кого конкретно они затронут. Он считает, что такое обсуждение не будет способствовать снижению напряженности.
"Наша главная задача сейчас – предотвратить войну", – сказал Боррель.
Главный дипломат ЕС полагает, что публичное обсуждение возможных санкций может восприниматься как угроза, что не поспособствует деэскалации.
"Я не могу говорить, что может быть в случае начала войны, именно потому, что все наши усилия направлены сейчас на то, чтобы война вообще не началась", – подчеркнул Боррель.
Он также напомнил, что Евросоюз, США и НАТО неоднократно и последовательно давали понять России, что она неизбежно "заплатит высокую цену в случае агрессии". При этом, сказал Боррель, ЕС ясно проговаривал, что "платить высокую цену" придется не отдельным фигурантам санкций, а всей России в целом.
Верховный представитель ЕС счел нужным напомнить, что введение санкций от имени всего Евросоюза по его уставу возможно только если по этому вопросу будет единогласное решение всех стран-участниц.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
- Боррель пригрозил России полным пакетом санкций в случае вторжения и добивается, чтобы ЕС был полноправным участником переговоров о безопасности в Европе.
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