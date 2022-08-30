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Боррель: Ситуация в Украине остается "очень плохой", мы готовим учебную миссию для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 11:51
Боррель: Ситуация в Украине остается
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что "готовится почва" для создания учебной миссии для Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил накануне встречи министров обороны стран ЕС в Праге, цитирует его Guardian со ссылкой на Reuters.

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По его словам, министры обороны ЕС намерены подготовить почву для создания учебной миссии Евросоюза для Сил обороны Украины. Он отметил, что ситуация на местах по-прежнему остается "очень плохой".

Боррель подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке Евросоюза и продолжит ее получать. 

"Общее, всеобщее политическое согласие по учебной миссии — это то, что, я думаю, мы должны получить сегодня. Я надеюсь, что мы получим политический зеленый свет для этой миссии", — сказал дипломат. 

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Дмитрий Гриниченко
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ВСУ война евросоюз Жозеп Боррель
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