Боррель: Ситуация в Украине остается "очень плохой", мы готовим учебную миссию для ВСУ
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что "готовится почва" для создания учебной миссии для Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил накануне встречи министров обороны стран ЕС в Праге, цитирует его Guardian со ссылкой на Reuters.
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По его словам, министры обороны ЕС намерены подготовить почву для создания учебной миссии Евросоюза для Сил обороны Украины. Он отметил, что ситуация на местах по-прежнему остается "очень плохой".
Боррель подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке Евросоюза и продолжит ее получать.
"Общее, всеобщее политическое согласие по учебной миссии — это то, что, я думаю, мы должны получить сегодня. Я надеюсь, что мы получим политический зеленый свет для этой миссии", — сказал дипломат.
- Европейский Союз может организовать для Вооруженных Сил Украины снайперскую, саперную и офицерскую подготовку в рамках новой обучающей миссии. С таким предложением обратится Боррель к главам МИД стран ЕС на встрече, которая состоится 29-31 августа в Праге.
- 10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
- Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада и Швеция.
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