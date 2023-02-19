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Боррель: Украинцы получают много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Это парадокс

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 13:23
Боррель: Украинцы получают много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Это парадокс - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Украинцам аплодирует весь мир, но при этом Украина получает недостаточно боеприпасов – это парадокс. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

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"Зеленский и украинцы получают много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Это парадокс. Им нужно меньше аплодисментов и получить лучшее снабжение вооружением", – подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии отметил, что украинский народ воюет и платит самую высокую цену – человеческими жизнями.

"Но эта война происходит на европейской земле, она касается нас и оказывает глобальное влияние на весь мир, что также влияет на нашу безопасность", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Украине нужны танки и призвав срочно решить проблему нехватки боеприпасов.

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Наталія Медведєва
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военная помощь война Жозеп Боррель
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