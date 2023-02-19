Боррель: Украинцы получают много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Это парадокс
Украинцам аплодирует весь мир, но при этом Украина получает недостаточно боеприпасов – это парадокс. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Зеленский и украинцы получают много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Это парадокс. Им нужно меньше аплодисментов и получить лучшее снабжение вооружением", – подчеркнул Боррель.
Глава европейской дипломатии отметил, что украинский народ воюет и платит самую высокую цену – человеческими жизнями.
"Но эта война происходит на европейской земле, она касается нас и оказывает глобальное влияние на весь мир, что также влияет на нашу безопасность", – сказал Боррель.
Он подчеркнул, что Украине нужны танки и призвав срочно решить проблему нехватки боеприпасов.
- В январе стало известно, что Пентагон в шесть раз увеличит производство 155-мм снарядов для Украины, а в феврале Армия США сообщила о подписании контрактов стоимостью $522 млн в их производство.
- Германия собирается построить новый завод боеприпасов, чтобы не зависеть от нейтралитета Швейцарии. Там будут производить снаряды для зениток Gepard.
- Эстония предложила странам Европейского Союза совместно инвестировать 4 млрд евро в закупку 1 млн боеприпасов для Украины.
- 19 февраля The Times написала, что к началу апреля Украине получит менее четверти современных боевых танков Leopard, обещанных Западом.
Читайте также: "Мы просто победим, детка". Ответ Пелоси о риске уменьшения помощи Украине от США – видео
Комментарии