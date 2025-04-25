Брат Джей Ди Вэнса о скандале в Овальном кабинете: возможно, это был спектакль для Путина

Нейт Вэнс, воевавший за Украину, рассказал о разговоре с вице-президентом США про Украину

Джей Ди Вэнс и Нейт Вэнс (Фото: Süddeutsche Zeitung Magazin)

Скандал в Овальном кабинете между президентом Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, вероятно, был постановкой. Такое мнение высказал двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс, который два с половиной года воевал на стороне Украины, в интервью Süddeutsche Zeitung Magazin.

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Нейт Вэнс рассказал, что конфликт, произошедший 28 февраля в Овальном кабинете, возмутил его.

"Я был разочарован, и особенно стало больно, когда увидел фотографии. Я думал, что задохнусь, и едва смотрел. Я рисковал жизнью за Украину, а политики даже несколько часов не могут вести себя порядочно и с уважением", – рассказал он.

После этого Нейт Вэнс решил встретиться с братом и обсудить, в частности, и Украину. Он остался доволен тем, что услышал.

"Он знает, почему Зеленский не носит костюм. Мы об этом говорили, он не глуп. И он не считал это неуважением. Одна из причин для меня считать, что спектакль с Зеленским в Овальном кабинете был для кого-то, кого не было в зале", – поделился впечатлением.

На вопрос журналиста, не имеет ли он ввиду диктатора Владимира Путина, Нейт Вэнс ответил "возможно".

Военный заявил, что после встречи с вице-президентом США у него появилось больше уверенности в том, что администрация Трампа действует на пользу Украине.

"Дипломатия предусматривает много кодексов, которые мы как граждане не понимаем. Мы не являемся получателями определенных жестов и сообщений. Для меня после нашего разговора многое приобрело смысл. Повторяю: я, однозначно на стороне Украины, уверен после встречи с Джей Ди. Я надеюсь, что это может успокоить некоторых людей", – сказал он.