Брат Джей Ди Вэнса о скандале в Овальном кабинете: возможно, это был спектакль для Путина
Скандал в Овальном кабинете между президентом Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, вероятно, был постановкой. Такое мнение высказал двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс, который два с половиной года воевал на стороне Украины, в интервью Süddeutsche Zeitung Magazin.
Нейт Вэнс рассказал, что конфликт, произошедший 28 февраля в Овальном кабинете, возмутил его.
"Я был разочарован, и особенно стало больно, когда увидел фотографии. Я думал, что задохнусь, и едва смотрел. Я рисковал жизнью за Украину, а политики даже несколько часов не могут вести себя порядочно и с уважением", – рассказал он.
После этого Нейт Вэнс решил встретиться с братом и обсудить, в частности, и Украину. Он остался доволен тем, что услышал.
"Он знает, почему Зеленский не носит костюм. Мы об этом говорили, он не глуп. И он не считал это неуважением. Одна из причин для меня считать, что спектакль с Зеленским в Овальном кабинете был для кого-то, кого не было в зале", – поделился впечатлением.
На вопрос журналиста, не имеет ли он ввиду диктатора Владимира Путина, Нейт Вэнс ответил "возможно".
Военный заявил, что после встречи с вице-президентом США у него появилось больше уверенности в том, что администрация Трампа действует на пользу Украине.
"Дипломатия предусматривает много кодексов, которые мы как граждане не понимаем. Мы не являемся получателями определенных жестов и сообщений. Для меня после нашего разговора многое приобрело смысл. Повторяю: я, однозначно на стороне Украины, уверен после встречи с Джей Ди. Я надеюсь, что это может успокоить некоторых людей", – сказал он.
- 28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор.
- 1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.
- 3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете.
- 10 марта спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Уиткофф заявил, что Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к американскому президенту.