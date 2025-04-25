Брат Джей Ді Венса про скандал в Овальному кабінеті: можливо, це був спектакль для Путіна
Скандал в Овальному кабінеті між президентом Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, ймовірно, був постановкою. Таку думку висловив двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс, який два с половиною роки воював на боці України, в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung Magazin.
Нейт Венс розповів, що конфлікт, який стався 28 лютого в Овальному кабінеті, обурив його.
"Я був розчарований, і особливо стало боляче, коли побачив фотографії. Я думав, що задихнуся, і ледве дивився. Я ризикував життям за Україну, а політики навіть кілька годин не можуть поводитися один з одним порядно та з повагою", – розповів він.
Після цього Нейт Венс вирішив зустрітися із братом та обговорити, зокрема, й Україну. Він залишився задоволений тим, що почув.
"Він знає, чому Зеленський не носить костюм. Ми про це говорили, він не дурний. І він не вважав це неповагою. Одна з причин для мене вважати, що спектакль із Зеленським в Овальному кабінеті був для когось, кого не було в залі", – поділився враженням він.
На запитання журналіста, чи не має він на увазі диктатора Володимира Путіна, Нейт Венс відповів "можливо".
Військовий заявив, що після зустрічі із віцепрезидентом США у нього з'явилося більше впевненості в тому, що адміністрація Трампа діє на користь України.
"Дипломатія передбачає багато кодексів, які ми як громадяни не розуміємо. Ми не є одержувачами певних жестів і повідомлень. Для мене після нашої розмови багато чого набуло сенсу. Повторюю: я, який однозначно на боці України, впевнений після зустрічі з Джей Ді. Я сподіваюся, що це може заспокоїти деяких людей", – сказав він.
- 28 лютого 2025 року Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.
- 3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.
- 10 березня спецпосланець Трампа на Близькому Сході Віткофф заявив, що Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі у листі до американського президента.