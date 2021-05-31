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Брата главы ОАСК Вовка оставили под стражей, но уменьшили залог

31.05.2021, 22:55
Брата главы ОАСК Вовка оставили под стражей, но уменьшили залог - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)

Сегодня, 31 мая, Высший антикоррупционный суд оставил под арестом адвоката, бывшего сотрудника Службы внешней разведки Юрия Зонтова – брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Как отмечается, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и продлил Зонтову срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 27,24 млн грн (ранее сумма залога составляла 35 млн грн).

В ВАКС сообщили, что в случае внесения залога на подозреваемого будут наложены следующие процессуальные обязанности:

- являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору, следственного судьи, суда;

- не покидать пределы Киева и села Гатное Киевской области без разрешения следователя, детектива или суда;

- уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы;

- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

- сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины;

- носить электронное средство контроля.

Полный текст постановления будет объявлен 2 июня в 13:00.

Читайте также: Полный сейф долларов и евро. НАБУ показало обыск и задержание брата судьи Вовка: видео

Наталия Медведева
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