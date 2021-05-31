Брата главы ОАСК Вовка оставили под стражей, но уменьшили залог
Сегодня, 31 мая, Высший антикоррупционный суд оставил под арестом адвоката, бывшего сотрудника Службы внешней разведки Юрия Зонтова – брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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Как отмечается, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и продлил Зонтову срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 27,24 млн грн (ранее сумма залога составляла 35 млн грн).
В ВАКС сообщили, что в случае внесения залога на подозреваемого будут наложены следующие процессуальные обязанности:
- являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору, следственного судьи, суда;
- не покидать пределы Киева и села Гатное Киевской области без разрешения следователя, детектива или суда;
- уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины;
- носить электронное средство контроля.
Полный текст постановления будет объявлен 2 июня в 13:00.
- 6 апреля 2021-го брат Вовка Юрий Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ. Адвокатов подозревают в получении $100 000 взятки для судьи за принятие решения. Во время обысков у адвокатов НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат – это имущество арестовано.
- 9 апреля Зонтова отправили в СИЗО под залог 35 млн грн.
- 21 апреля Апелляционная палата Высшего антикорсуда оставила без изменений меру пресечения Зонтову – он останется в СИЗО, но может выйти под 35 млн грн залога.
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