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Суд арестовал миллионы долларов и антиквариат брата главы ОАСК Вовка

14.04.2021, 21:28
Суд арестовал миллионы долларов и антиквариат брата главы ОАСК Вовка - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество, которое изъяли во время обыска помещения по делу брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка – адвоката Юрия Зонтова. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Следственный судья удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и наложил арест на все имущество, изъятое 6 апреля во время обыска.

Зонтова и еще одного адвоката подозревают в получении неправомерной выгоды в размере $100 000 для судьи за принятие судебного решения.

Среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте: более $3,7 млн, €840 000, 20 000 фунтов стерлингов, 230 000 грн и 100 шекелей, сообщили в ВАКС.

Там напомнили, что арест имущества может быть отменен полностью или частично по ходатайству владельца или владельца имущества в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 174 УПК.

Вадим Ребрина
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ОАСК павел вовк вакс юрий зонтов
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