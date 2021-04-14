Суд арестовал миллионы долларов и антиквариат брата главы ОАСК Вовка
Высший антикоррупционный суд арестовал имущество, которое изъяли во время обыска помещения по делу брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка – адвоката Юрия Зонтова. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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Следственный судья удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и наложил арест на все имущество, изъятое 6 апреля во время обыска.
Зонтова и еще одного адвоката подозревают в получении неправомерной выгоды в размере $100 000 для судьи за принятие судебного решения.
Среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте: более $3,7 млн, €840 000, 20 000 фунтов стерлингов, 230 000 грн и 100 шекелей, сообщили в ВАКС.
Там напомнили, что арест имущества может быть отменен полностью или частично по ходатайству владельца или владельца имущества в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 174 УПК.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. Сам Вовк подозреваемым себя не считает.
- 6 апреля брат Вовка Юрий Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ, в ОАСК прошли обыски.
- 8 апреля Высший антикорсуд избрал меру пресечения для Зонтова. Его арестовали с правом внесения залога в размере 35 млн 185 тысяч грн
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