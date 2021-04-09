Брата Вовка арестовали. Он может выйти под залог в 35 млн грн: выяснились подробности дела

Вчера Высший антикорсуд избрал меру пресечения для задержанного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка – адвоката Юрия Зонтова. Его арестовали с правом внесения залога в размере 35 млн 185 тысяч грн. Заседание суда транслировалось на YouTube.

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Зонтова заключили под стражу до 4 июня.

Прокуроры просили увеличить сумму альтернативного залога до 70 млн грн. Но сторона защиты заявила, что их подопечный не будет скрываться от следствия, его семья и имущество находятся в Украине, а сам он – военный с прочными социальными связями, поэтому прокуратуре в ходатайстве следует отказать.

Сам Зонтов заявил, что сумма залога для него неподъемна, так как он зарабатывает всего 400 000 грн в год.

Второму фигуранту дела о возможной передаче взятки, адвокату Юрию Донцу меру пресечения назначат сегодня утром, 9 апреля.

По версии следствия, оба адвоката работали со страховой компанией "АКС Кэпитал" – в начале 2021 года они якобы предложили фирме помочь с отменой налогового уведомления-решения по иску, который подала в ОАСК Государственная налоговая служба. "Сдал" адвокатов предположительно ликвидатор "АКС Кэпитал" Коваленко.

Как утверждают следователи, Донец встретился с Коваленко и предложил ему за $100 000 помочь с вынесением решения в пользу страховой компании. Далее адвокат Донец якобы привлек в дело своего коллегу Зонтова, чтобы тот, являясь родственником главы ОАСК, помог ему с передачей денег.

Предположительно, Донец обещал Коваленко решить вопрос с вынесением судьей Татьяной Балась "правильного решения" именно через председателя Окружного админсуда Вовка.

В январе 2021 года ликвидатор написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро о подстрекательстве к даче взятки.

По информации следствия, 16 марта Коваленко сообщили, что судья Балась предварительно согласна взять деньги и вынести "нужное решение", после чего 25 марта Коваленко передал Донцу часть денег в размере $10 000.

Спустя четыре дня Коваленко якобы уведомили о том, что с судьей окончательно договорились и до 5 апреля надо передать всю сумму. Как заявили в НАБУ, из $90 000, которые ликвидатор передал адвокату, $10 000 тот оставил себе.

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Дарья Мостовая

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