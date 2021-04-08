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Задержание брата Вовка. Прокуроры будут требовать применить залог в размере 70 млн грн

08.04.2021, 17:24
Задержание брата Вовка. Прокуроры будут требовать применить залог в размере 70 млн грн - Фото
Павел Вовк (скриншот видео)

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить суд арестовать двух адвокатов, подозреваемых в передаче $100 000 судье ОАСК "за вынесение решения", говорится в Facebook. Как сообщалось ранее, одним из этих адвокатов предположительно мог быть брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка – Юрий Зонтов. 

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В качестве альтернативы прокуроры предложат адвокатам внести залог – 70 млн и 14 млн грн соответственно. Сейчас ходатайства об избрании меры пресечения были направлены в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.

Читайте также: Задержание брата Вовка. НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат: фото

Дарья Мостовая
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ОАСК сап залог павел вовк юрий зонтов
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