Задержание брата Вовка. Прокуроры будут требовать применить залог в размере 70 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить суд арестовать двух адвокатов, подозреваемых в передаче $100 000 судье ОАСК "за вынесение решения", говорится в Facebook. Как сообщалось ранее, одним из этих адвокатов предположительно мог быть брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка – Юрий Зонтов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В качестве альтернативы прокуроры предложат адвокатам внести залог – 70 млн и 14 млн грн соответственно. Сейчас ходатайства об избрании меры пресечения были направлены в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.

Читайте также: Задержание брата Вовка. НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат: фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.