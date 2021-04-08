Задержание брата Вовка. Прокуроры будут требовать применить залог в размере 70 млн грн
08.04.2021, 17:24
Павел Вовк (скриншот видео)
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить суд арестовать двух адвокатов, подозреваемых в передаче $100 000 судье ОАСК "за вынесение решения", говорится в Facebook. Как сообщалось ранее, одним из этих адвокатов предположительно мог быть брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка – Юрий Зонтов.
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В качестве альтернативы прокуроры предложат адвокатам внести залог – 70 млн и 14 млн грн соответственно. Сейчас ходатайства об избрании меры пресечения были направлены в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. Сам Вовк подозреваемым себя не считает.
- 3 февраля 2021 года ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако ни на одно из них Вовка так и не привели.
- 6 апреля брат Вовка Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ, в ОАСК прошли обыски.
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