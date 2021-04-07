Задержание брата Вовка. НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат: фото

Крупные суммы наличных денег, похожие на антиквариат предметы и документы на имя председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка найдены во время обыска у адвокатов, задержанных вчера по подозрению в получении взятки, заявляет пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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НАБУ подозревает брата Вовка, адвоката Юрия Зонтова, и еще одного юриста в получении взятки в $100 000 якобы для дальнейшей передачи судьям ОАСК.

При обыске в месте, где был обнаружен "предмет неправомерной выгоды", были найдены $3,7 млн, 840 000 евро, 20 000 фунтов стерлингов, 230 000 грн и 100 шекелей.

Также нашли "предметы, внешне похожие на антиквариат", и документы на имя Вовка и его близкого родственника.

Оба адвоката задержаны, решается вопрос об объявлении им о подозрении.

По данным источников журналиста Юрия Бутусова, деньги были найдены в квартире в Киеве по адресу ул. Джона Маккейна, 22. Квартира оформлена на женщину-адвоката, вычислить ее удалось только в момент передачи взятки.

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Денис Юдин

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