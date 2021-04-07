Задержание брата Вовка. НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат: фото
Крупные суммы наличных денег, похожие на антиквариат предметы и документы на имя председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка найдены во время обыска у адвокатов, задержанных вчера по подозрению в получении взятки, заявляет пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
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НАБУ подозревает брата Вовка, адвоката Юрия Зонтова, и еще одного юриста в получении взятки в $100 000 якобы для дальнейшей передачи судьям ОАСК.
При обыске в месте, где был обнаружен "предмет неправомерной выгоды", были найдены $3,7 млн, 840 000 евро, 20 000 фунтов стерлингов, 230 000 грн и 100 шекелей.
Также нашли "предметы, внешне похожие на антиквариат", и документы на имя Вовка и его близкого родственника.
Оба адвоката задержаны, решается вопрос об объявлении им о подозрении.
По данным источников журналиста Юрия Бутусова, деньги были найдены в квартире в Киеве по адресу ул. Джона Маккейна, 22. Квартира оформлена на женщину-адвоката, вычислить ее удалось только в момент передачи взятки.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. Сам Вовк подозреваемым себя не считает.
- 3 февраля 2021 года ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако ни на одно из них Вовка так и не привели.
- 17 марта следственный судья ВАКС Андрей Бицюк отказал НАБУ и САП в продлении сроков расследования дела судей ОАСК. В тот же день НАБУ заявило, что завершило расследование дела ОАСК и открыло материалы.
- Вчера, 6 апреля, брат Вовка Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ, в ОАСК прошли обыски.
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