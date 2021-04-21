Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видео, на котором запечатлено задержание адвоката Юрия Зонтова – бывшего сотрудника Службы внешней разведки и брата председателя ОАСК Павла Вовка. Видео опубликовано на Youtube-канале НАБУ.
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В описании к сюжету говорится, что в ходе обыска 6 апреля было обнаружено, изъято, а затем арестовано судом более $3,7 млн, 840 000 евро, 20 000 фунтов, 230 000 грн и 100 шекелей.
- 6 апреля 2021-го брат Вовка Юрий Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ. Адвокатов подозревают в получении $100 000 взятки для судьи за принятие решения. Во время обысков у адвокатов НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат – это имущество арестовано.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Зонтов – замначальника управления СВР. 7 апреля СВР отстранила Зонтова от работы.
- 9 апреля Зонтова отправили в СИЗО под залог 35 млн грн.
- 21 апреля в СВР сообщили, что уволили Зонтова. В тот же день Апелляционная палата Высшего антикорсуда оставила без изменений меру пресечения Зонтову – он останется в СИЗО, но может выйти под 35 млн грн залога.
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