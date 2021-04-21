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Полный сейф долларов и евро. НАБУ показало обыск и задержание брата судьи Вовка: видео видео

21.04.2021, 19:16
Видео: НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видео, на котором запечатлено задержание адвоката Юрия Зонтова – бывшего сотрудника Службы внешней разведки и брата председателя ОАСК Павла Вовка. Видео опубликовано на Youtube-канале НАБУ.

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В описании к сюжету говорится, что в ходе обыска 6 апреля было обнаружено, изъято, а затем арестовано судом более $3,7 млн, 840 000 евро, 20 000 фунтов, 230 000 грн и 100 шекелей.

Читайте также: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Наталия Медведева
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ОАСК набу павел вовк юрий зонтов
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