Брата Вовка не отпустили из СИЗО, но и залог не увеличили

Сегодня, 21 апреля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения Юрию Зонтову – брату председателя ОАСК Павла Вовка. Он останется в СИЗО, но может выйти под 35 млн грн залога. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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Как отмечается, решение приняли судьи Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров.

Защита Зонтова просила отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 35 млн грн.

Как отмечается, адвокаты продолжали говорить о провокации преступления, невиновности своего клиента и его неспособности внести 35 млн грн залога.

Брат Вовка заявил, что его уволили из Службы внешней разведки, и он не сможет воспользоваться служебным положением.

Прокурор просил оставить Зонтова под стражей, но увеличить залог до 70 млн грн. Такую сумму прокурор обосновывал значительными доходами подозреваемого, большим количеством имущества в его собственности, а также выявленной в ходе обыска суммы наличными в размере примерно 135 млн грн.

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Наталия Медведева

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