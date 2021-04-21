Брата Вовка не отпустили из СИЗО, но и залог не увеличили
Сегодня, 21 апреля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения Юрию Зонтову – брату председателя ОАСК Павла Вовка. Он останется в СИЗО, но может выйти под 35 млн грн залога. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.
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Как отмечается, решение приняли судьи Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров.
Защита Зонтова просила отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 35 млн грн.
Как отмечается, адвокаты продолжали говорить о провокации преступления, невиновности своего клиента и его неспособности внести 35 млн грн залога.
Брат Вовка заявил, что его уволили из Службы внешней разведки, и он не сможет воспользоваться служебным положением.
Прокурор просил оставить Зонтова под стражей, но увеличить залог до 70 млн грн. Такую сумму прокурор обосновывал значительными доходами подозреваемого, большим количеством имущества в его собственности, а также выявленной в ходе обыска суммы наличными в размере примерно 135 млн грн.
- С лета 2020-го НАБУ подозревает Вовка и судей ОАСК в создании преступной группы для захвата госвласти. Вовк себя подозреваемым не считает и отбрасывает все обвинения. 13 апреля 2021-го президент Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.
- 6 апреля 2021-го брат Вовка Юрий Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ. Адвокатов подозревают в получении $100 000 взятки для судьи за принятие решения. Во время обысков у адвокатов НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат – это имущество арестовано.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Зонтов – замначальника управления СВР. 7 апреля СВР отстранила Зонтова от работы.
- 9 апреля Зонтова отправили в СИЗО под залог 35 млн грн.
- 21 апреля в СВР сообщили, что уволили Зонтова.
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