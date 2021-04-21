Служба внешней разведки уволила брата Вовка
21.04.2021, 13:14
Павел Вовк (скриншот видео)
Служба внешней разведки уволила подполковника Юрия Зонтова – подозреваемого в получении взятки адвоката и брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом СВР сообщила в Facebook.
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СВР сообщает, что в результате служебного расследование были обнаружены нарушения Зонтовым военной дисциплины и условий военной службы.
Зонтова привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили с военной службы, пишет СВР.
- С лета 2020-го НАБУ подозревает Вовка и судей ОАСК в создании преступной группы для захвата госвласти. Вовк себя подозреваемым не считает и отбрасывает все обвинения. 13 апреля 2021-го президент Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.
- 6 апреля 2021-го брат Вовка Юрий Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ. Адвокатов подозревают в получении $100 000 взятки для судьи за принятие решения. Во время обысков у адвокатов НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат - это имущество арестованы.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Зонтов – замначальника управления СВР. 7 апреля СВР отстранила Зонтова от работы.
- 9 апреля Зонтова отправили в СИЗО под залог 35 млн грн.
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