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Служба внешней разведки уволила брата Вовка

21.04.2021, 13:14
Служба внешней разведки уволила брата Вовка - Фото
Павел Вовк (скриншот видео)

Служба внешней разведки уволила подполковника Юрия Зонтова – подозреваемого в получении взятки адвоката и брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом СВР сообщила в Facebook.

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СВР сообщает, что в результате служебного расследование были обнаружены нарушения Зонтовым военной дисциплины и условий военной службы.

Зонтова привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили с военной службы, пишет СВР.

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Марк Сировой
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ОАСК увольнение брат служба внешней разведки свр павел вовк юрий зонтов
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