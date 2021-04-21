Служба внешней разведки уволила брата Вовка

Служба внешней разведки уволила подполковника Юрия Зонтова – подозреваемого в получении взятки адвоката и брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом СВР сообщила в Facebook.

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СВР сообщает, что в результате служебного расследование были обнаружены нарушения Зонтовым военной дисциплины и условий военной службы.

Зонтова привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили с военной службы, пишет СВР.

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Марк Сировой

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