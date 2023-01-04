Британская разведка об ударе по Макеевке: Непрофессионализм приводит к высоким потерям РФ

Британская разведка проанализировала удар Вооруженных Сил Украины по зданию училища во временно оккупированной Макеевке. Об этом сообщили в сводке Минобороны Великобритании.

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Разведчики заявляют, что здание училища в Макеевке было полностью разрушено, а россияне официально признали гибель 89 оккупантов.

Британцы пишут, что масштабы разрушений, вероятно, говорят о том, что боеприпасы хранились рядом с жилыми помещениями, вызвав вторичную детонацию во время удара.

Отмечается, что здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевки, где идут одни из наиболее ожесточенных боев.

Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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