Британская разведка об ударе по Макеевке: Непрофессионализм приводит к высоким потерям РФ
Британская разведка проанализировала удар Вооруженных Сил Украины по зданию училища во временно оккупированной Макеевке. Об этом сообщили в сводке Минобороны Великобритании.
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Разведчики заявляют, что здание училища в Макеевке было полностью разрушено, а россияне официально признали гибель 89 оккупантов.
Британцы пишут, что масштабы разрушений, вероятно, говорят о том, что боеприпасы хранились рядом с жилыми помещениями, вызвав вторичную детонацию во время удара.
Отмечается, что здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевки, где идут одни из наиболее ожесточенных боев.
Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России, резюмировали в сводке.
- 31 декабря украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке Донецкой области. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.
- Россия сперва заявляла, что потеряла в Макеевке 63 военных уничтоженными. Другие источники сообщают, что речь может идти о сотнях уничтоженных.
- Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке.
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