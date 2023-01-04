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Британская разведка об ударе по Макеевке: Непрофессионализм приводит к высоким потерям РФ

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 09:13
Британская разведка об ударе по Макеевке: Непрофессионализм приводит к высоким потерям РФ - Фото
Последствия удара по Макеевке (Фото: ресурс оккупантов)

Британская разведка проанализировала удар Вооруженных Сил Украины по зданию училища во временно оккупированной Макеевке. Об этом сообщили в сводке Минобороны Великобритании.

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Разведчики заявляют, что здание училища в Макеевке было полностью разрушено, а россияне официально признали гибель 89 оккупантов.

Британцы пишут, что масштабы разрушений, вероятно, говорят о том, что боеприпасы хранились рядом с жилыми помещениями, вызвав вторичную детонацию во время удара. 

Отмечается, что здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевки, где идут одни из наиболее ожесточенных боев. 

Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России, резюмировали в сводке.

Читайте также: РФ перекладывает вину за массовое уничтожение оккупантов в Макеевке на террористов – ISW 

Дмитро Гриниченко
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