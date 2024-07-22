Буданов: Фарион погибла за украинскую позицию. Враг стремится применить любые инструменты

Начальник ГУР заявил, что это вызов для общества и преступление против основополагающих прав и свобод украинцев

Похороны Ирины Фарион (Фото: Андрей Садовый, Telegram)

Экс-нардеп и языковед Ирина Фарион погибла за украинскую позицию, и это является вызовом для всего общества. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В день прощания с Фарион Буданов написал: "Хладнокровное убийство известного языковеда – вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев. Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию".

Следовательно, подчеркнул начальник ГУР, украинцы не имеют права забывать, что, несмотря на различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения является священным.

Читайте также: "Бить в челюсть каждому москворотому". Кто такая Фарион и чем она запомнилась

"Это фундамент нашей свободы, и каждый, кто на это посягает – должен быть наказан. Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину — как на фронте, так и внутри нашего государства", – заявил он.

Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.

22 июля ее похоронили на Лычаковском кладбище, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

МВД разыскивает мужчину, который может быть причастен к преступлению. Правоохранители опубликовали фото и видео.

Читайте также: "За украинский Москва стреляет в висок". Заявление Свободы и реакции на убийство Фарион