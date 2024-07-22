Буданов: Фарион погибла за украинскую позицию. Враг стремится применить любые инструменты
Экс-нардеп и языковед Ирина Фарион погибла за украинскую позицию, и это является вызовом для всего общества. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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В день прощания с Фарион Буданов написал: "Хладнокровное убийство известного языковеда – вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев. Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию".
Следовательно, подчеркнул начальник ГУР, украинцы не имеют права забывать, что, несмотря на различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения является священным.
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"Это фундамент нашей свободы, и каждый, кто на это посягает – должен быть наказан. Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину — как на фронте, так и внутри нашего государства", – заявил он.
- Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.
- Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.
- 22 июля ее похоронили на Лычаковском кладбище, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.
- МВД разыскивает мужчину, который может быть причастен к преступлению. Правоохранители опубликовали фото и видео.
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