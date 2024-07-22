Буданов: Фаріон загинула за українську позицію. Ворог прагне використати будь-які інструменти

Начальник ГУР заявив, що це виклик для суспільства і злочин проти основоположних прав і свобод українців

Похорон Ірини Фаріон (Фото: Андрій Садовий, Telegram)

Екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон загинула за українську позицію, і це є викликом для всього суспільства. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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У день прощання із Фаріон Буданов написав: "Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці – виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців. Ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, щоб розʼєднати нашу націю".

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Відтак, наголосив начальник ГУР, українці не мають права забувати, що, попри відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання є священним.

"Це фундамент нашої свободи, і кожен, хто на це зазіхає – має бути покараний. Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини й продовжимо захищати Україну — як на фронті, так і всередині нашої держави", – заявив він.

Фаріон була політикинею, викладачкою та мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні.

22 липня її поховали на Личаківському кладовищі, неподалік від могили Володимира Івасюка.

МВС розшукує чоловіка, який може бути причетний до злочину. Правоохоронці опублікували фото і відео.

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