Буданов о влиятельных людях в Кремле: Кириенко и Вайно. Шойгу "выдохнул" после Пригожина

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал наиболее влиятельных, по его мнению, людей в Кремле. Об этом он сообщил в интервью УП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, по экономическим вопросам — первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко.

Он отметил, что на любое решение в России может влиять сам глава АП РФ Антон Вайно.

"Мало кто в нашей стране такую фамилию знает. Но на самом деле его влияние огромно", — сказал Буданов.

Насчет военного блока разведчик заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сохраняет свое влияние и "выдохнул" после якобы гибели главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина, с которым у него был конфликт.

Читайте также: Inews: К гибели Пригожина может быть причастен генерал ГРУ Аверьянов. Он отравил Скрипалей

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.