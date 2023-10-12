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Буданов о влиятельных людях в Кремле: Кириенко и Вайно. Шойгу "выдохнул" после Пригожина

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 10:16
Буданов о влиятельных людях в Кремле: Кириенко и Вайно. Шойгу
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал наиболее влиятельных, по его мнению, людей в Кремле. Об этом он сообщил в интервью УП.

По его словам, по экономическим вопросам — первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко.

Он отметил, что на любое решение в России может влиять сам глава АП РФ Антон Вайно.

"Мало кто в нашей стране такую фамилию знает. Но на самом деле его влияние огромно", — сказал Буданов.

Насчет военного блока разведчик заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сохраняет свое влияние и "выдохнул" после якобы гибели главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина, с которым у него был конфликт.

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Дмитрий Гриниченко
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