Буданов о влиятельных людях в Кремле: Кириенко и Вайно. Шойгу "выдохнул" после Пригожина
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал наиболее влиятельных, по его мнению, людей в Кремле. Об этом он сообщил в интервью УП.
По его словам, по экономическим вопросам — первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко.
Он отметил, что на любое решение в России может влиять сам глава АП РФ Антон Вайно.
"Мало кто в нашей стране такую фамилию знает. Но на самом деле его влияние огромно", — сказал Буданов.
Насчет военного блока разведчик заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сохраняет свое влияние и "выдохнул" после якобы гибели главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина, с которым у него был конфликт.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь группы Вагнера и все находившиеся в самолете пассажиры не выжили.
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