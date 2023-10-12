Буданов про впливових людей у Кремлі: Кирієнко та Вайно. Шойгу "видихнув" після Пригожина
12.10.2023, 10:16
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов назвав найвпливовіших, на його думку, людей у Кремлі. Про це він повідомив у інтерв'ю УП.
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З його слів, з економічних питань — перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко.
Буданов зазначив, що на будь-яке рішення в Росії може впливати сам голова АП РФ Антон Вайно.
"Мало хто в нашій країні таке прізвище знає. Але насправді його вплив величезний", — сказав Буданов.
Щодо військового блоку, розвідник заявив, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу зберігає свій вплив і "видихнув" після нібито загибелі ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина, з яким у нього був конфлікт.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня Буданов сказав, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і пасажири, що перебували в літаку, не вижили.
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