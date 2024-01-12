Буданов об "усталости" от Украины: Когда московиты придут к вам, будете о них заботиться

Буданов заявил, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против всех стран НАТО

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов предостерег западные страны от "усталости" от войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.

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По его словам, Россия ведет войну не только против Украины, но и против стран НАТО.

Он отметил, что об этом с самого начала полномасштабного вторжения говорит пропаганда Москвы.

"Тем, кто за границей считает, что "устал" от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории", — сказал Буданов.

В том же интервью глава разведки сказал, что Россия "не голодает", несмотря на санкции западных стран, а также призвал ударить по ключевым секторам экономики страны-оккупанта.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ: чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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