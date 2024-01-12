Буданов про "втому" від України: Коли московити прийдуть до вас, будете про них піклуватися

Буданов заявив, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти всіх країн НАТО

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов застеріг західні країни від "втоми" від війни проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Monde.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Росія веде війну не лише проти України, а й проти країн НАТО.

Він зазначив, що про це від початку повномасштабного вторгнення говорить пропаганда Москви.

"Тим, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території", — сказав Буданов.

У тому ж інтерв'ю глава розвідки сказав, що Росія "не голодує", попри санкції західних країн, а також закликав ударити по ключових секторах економіки країни-окупанта.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ: чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

Читайте також: Буданов: Наступальні операції України та РФ неможливі. Причина – безпілотники та міни