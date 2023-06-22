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Буданов принял участие в заседании группы по расследованию военных преступлений России

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 00:01
Буданов принял участие в заседании группы по расследованию военных преступлений России - Фото
Фото: ГУР МО

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов принял участие в заседании Координационного штаба по расследованию совершенных Россией военных преступлений. Участники отметили важность взаимодействия с разведывательными органами Украины в процессе фиксации таких преступлений, сообщает пресс-служба ГУР.

Штаб, созданный для взаимодействия правоохранительных и других государственных органов, координирует генеральный прокурор Андрей Костин.

Участники совещания обсудили ряд процедурных и практических шагов по эффективной работе для привлечения России, в частности ее военно-политического руководства, к ответственности.

"В контексте фиксации совершенных россией военных преступлений, преступления агрессивной войны и других грубых нарушений международного права участники отметили важность взаимодействия с разведывательными органами Украины", – говорится в сообщении.

  • Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре, и о Залужном.
  • Позднее оккупанты придумали новый фейк – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, как говорят в ГУР, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.
  • Вчера Буданов вышел в прямой эфир телемарафона.
Вадим Ребрина
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гур моКирилл Буданов
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