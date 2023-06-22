Буданов взяв участь у засіданні міжвідомчої групи з розслідування воєнних злочинів Росії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов взяв участь в засіданні Координаційного штабу з питань розслідування вчинених Росією воєнних злочинів. Учасники наголосили на важливості взаємодії з розвідувальними органами України в процесі фіксації таких злочинів, повідомляє пресслужба ГУР.

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Штаб, що створений для взаємодії правоохоронних та інших державних органів, координує генеральний прокурор Андрій Костін.

Учасники наради обговорили низку процедурних та практичних кроків для ефективної роботи заради притягнення Росії, зокрема її військово-політичного керівництва, до відповідальності.

"В контексті фіксації вчинених росією воєнних злочинів, злочину агресивної війни та інших грубих порушень міжнародного права учасники наголосили на важливості взаємодії з розвідувальними органами України", – йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти останнім часом регулярно заявляють про нібито поранення або навіть смерть представників вищого військового керівництва України. Такі фейки росіяни вже поширювали й про Танцюру, й про Залужного.

Згодом окупанти вигадали новий фейк – тепер, за їхньою версією, був "тяжко поранений" Буданов. Росіяни посилалися на уявну статтю у німецькому журналі Stern. Через кілька днів у РФ заявили про "смерть" Буданова. Сам він, як кажуть у ГУР, "реагує фірмовим сміхом" на такі фейки ворога.

Вчора Буданов вийшов у прямий ефір телемарафону.

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