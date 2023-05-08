Буданов: Россия начала войну из-за имперского проекта, но она захлебнется своей кровью

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия "захлебнется кровью своих солдат" в Украине. Об этом он сказал в обращении ко Дню памяти и примирения.

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По его словам, Украина сегодня, как и во Второй мировой войне, является эпицентром противостояния агрессору, защищая не только себя, но и весь мир.

Он отметил, что, начав войну против Украины, Россия видела свой имперский проект как "конец украинской истории", однако столкнулись со всеобщим сопротивлением украинского народа.

"За каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, мы отомстим. Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле", — сказал Буданов.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

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Дмитро Гриниченко

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