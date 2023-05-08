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Буданов: Россия начала войну из-за имперского проекта, но она захлебнется своей кровью

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 10:27
Буданов: Россия начала войну из-за имперского проекта, но она захлебнется своей кровью - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия "захлебнется кровью своих солдат" в Украине. Об этом он сказал в обращении ко Дню памяти и примирения.

По его словам, Украина сегодня, как и во Второй мировой войне, является эпицентром противостояния агрессору, защищая не только себя, но и весь мир.
Он отметил, что, начав войну против Украины, Россия видела свой имперский проект как "конец украинской истории", однако столкнулись со всеобщим сопротивлением украинского народа. 

"За каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, мы отомстим. Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле", — сказал Буданов.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко
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Россия война разведка Кирилл Буданов
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