Буданов: У России серьезные экономические проблемы, но они не сломали стратегию Кремля
Россия уже испытывает серьезные экономические проблемы, однако эти трудности еще не достигли уровня, который заставил бы Кремль изменить свое стратегическое видение. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на Киевском Международном экономическом форуме, передает корреспондент LIGA.net.
Буданов подчеркнул, что ни одна экономика мира не способна выдержать затяжную войну, и Россия уже испытывает серьезные финансовые проблемы.
"То, что они испытывают экономические проблемы, – правда. Но это еще не тот уровень социально-экономических и финансовых трудностей, который заставит их пересмотреть свое стратегическое видение мира", – сказал он.
Руководитель ГУР также отметил, чтоудары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесли врагу больший ущерб, чем международные санкции и санкционное давление остается недостаточным.
"Наши действия нанесли больше вреда российской экономике, чем все санкции вместе взятые", - отметил Буданов.
- Украина регулярно наносит удары по нефтяной инфраструктуре оккупантов. В частности, в ночь на 13 октября был поражен нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии.
- 15 октября взрывы раздавались в районе нефтеперерабатывающего завода в Уфе.
- Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что влияние украинских беспилотных ударов на российские НПЗ будет ощущаться как минимум до середины 2026 года.
