Буданов: У России серьезные экономические проблемы, но они не сломали стратегию Кремля

Глава ГУР заявил, что Россия уже испытывает серьезные финансовые проблемы, однако это не тот критический уровень

Кирилл Буданов (Фото: Liga.net)

Россия уже испытывает серьезные экономические проблемы, однако эти трудности еще не достигли уровня, который заставил бы Кремль изменить свое стратегическое видение. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на Киевском Международном экономическом форуме, передает корреспондент LIGA.net.

Буданов подчеркнул, что ни одна экономика мира не способна выдержать затяжную войну, и Россия уже испытывает серьезные финансовые проблемы.

"То, что они испытывают экономические проблемы, – правда. Но это еще не тот уровень социально-экономических и финансовых трудностей, который заставит их пересмотреть свое стратегическое видение мира", – сказал он.

Руководитель ГУР также отметил, чтоудары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесли врагу больший ущерб, чем международные санкции и санкционное давление остается недостаточным.

"Наши действия нанесли больше вреда российской экономике, чем все санкции вместе взятые", - отметил Буданов.