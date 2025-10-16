Буданов: У Росії серйозні економічні проблеми, але вони не зламали стратегію Кремля

Очільник ГУР заявив, що Росія вже відчуває серйозні фінансові проблеми, однак це не той критичний рівень

Кирило Буданов (Фото: Liga.net)

Росія вже відчуває серйозні економічні проблеми, однак ці труднощі ще не досягли рівня, який змусив би Кремль змінити своє стратегічне бачення. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на Київському Міжнародному економічному форумі, передає кореспондент LIGA.net.

Буданов наголосив, що жодна економіка світу не здатна витримати затяжну війну, і Росія вже відчуває серйозні фінансові проблеми.

"Те, що вони відчувають економічні проблеми, – правда. Але це ще не той рівень соціально-економічних і фінансових труднощів, який змусить їх переглянути своє стратегічне бачення світу", – сказав він.

Керівник ГУР також наголосив, щоудари українських дронів по російських нафтопереробних заводах завдали ворогу більшої шкоди, ніж міжнародні санкції, тому санкційний тиск залишається недостатнім.

"Наші дії завдали більше шкоди російській економіці, ніж усі санкції разом узяті", – зазначив Буданов.