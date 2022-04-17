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"Будьте сильні". Джонсон на украинском обратился в пасхальном поздравлении – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 12:08
Борис Джонсон (фото - Boris Johnson, Twitter)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал обращение на украинском языке в поздравлении с католической Пасхой. Обращение опубликовано в Twitter британского премьера.

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"Будьте сильні і майте у серці відвагу, ви всі, хто вповає на Господа", – сказал он.

Джонсон отметил что для украинских християн, которые празднуют католическую Пасху сегодня или православную через неделю, послания Христа о надежде, триумфе жизни и добра над злом, вероятно, будут резонировать сильнее, чем в любые другие годы.

Он подчеркнул, что праздник Пасхи говорит нам: после темноты наступает свет, после страданий – спасение.

"Пусть послание надежды воскресшего Христа принесет вам силу", – подписал видео премьер Великобритании.

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Марк Сировой
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украинцы Борис Джонсон украинский язык пасха
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