"Будьте сильні". Джонсон на украинском обратился в пасхальном поздравлении – видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал обращение на украинском языке в поздравлении с католической Пасхой. Обращение опубликовано в Twitter британского премьера.

"Будьте сильні і майте у серці відвагу, ви всі, хто вповає на Господа", – сказал он.

Джонсон отметил что для украинских християн, которые празднуют католическую Пасху сегодня или православную через неделю, послания Христа о надежде, триумфе жизни и добра над злом, вероятно, будут резонировать сильнее, чем в любые другие годы.

Он подчеркнул, что праздник Пасхи говорит нам: после темноты наступает свет, после страданий – спасение.

"Пусть послание надежды воскресшего Христа принесет вам силу", – подписал видео премьер Великобритании.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG