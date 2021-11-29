Бутусов не планирует просить госохрану из-за поста Арестовича о "сакральной жертве"

Журналист Юрий Бутусов не планирует обращаться в правоохранительные органы с просьбой о предоставлении охраны, так как не доверяет им. Об этом Бутусов сказал в эфире телеканала Украина 24.

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Журналист отметил, что почувствовал угрозу именно из-за поста внештатного советника главы ОП Алексея Арестовича, который, возмутившись публикацией видео с выстрелом из гаубицы, написал, что Бутусова якобы планируют убить для провокации массовых беспорядков.

Бутусов напомнил об уголовном деле, открытом из-за видео, и сказал, что "сейчас следующий шаг давления – это угрозы Арестовича".

"Я вижу угрозу именно от украинской власти, от президента Зеленского, подчиненных ему силовиков, которые совершают незаконные действия, которые всеми силами хотят сделать невозможным мое журналистское расследование относительно российской агентуры в Офисе президента", – сказал Бутусов.

Он отметил, что будет добиваться открытия уголовного дела, чтобы Арестович дал показания по опубликованной им информации.

На вопрос, будет ли он обращаться за охраной, Бутусов сказал: "Я не могу сейчас доверять правоохранительным органам".

Относительно видео выстрела из пушки, из-за публикации которого Госбюро расследований открыло уголовное дело, Бутусов не стал уточнять, где и когда оно было снято. "Я думаю, что это просто не имеет значения для той ситуации, которая произошла", – сказал журналист.

Он считает, что дело открыто безосновательно. Таким образом, по мнению Бутусова, за ним хотят установить слежку.

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Вадим Ребрина

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