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Арестович: Бутусова готовят как сакральную жертву, буду срочно просить ему госохрану

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 12:00
Арестович: Бутусова готовят как сакральную жертву, буду срочно просить ему госохрану - Фото
Юрий Бутусов и Алексей Арестович (скриншот видео Украина 24 и Апостроф TV)

Журналиста-блогера Юрия Бутусова якобы готовят как "сакральную жертву" для провокации беспорядков, ему нужна государственная охрана. Об этом написал в Facebook внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе (убитого в 2000 году журналиста, – ред.). Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели", – написал Арестович.

Он считает, что ликвидация Бутусова станет сигналом к массовым беспорядкам. По его мнению, это будет идеальный сценарий для России, которая скопила войска возле украинских границ

"Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану", – написал советник главы ОП.

LIGA.net обратилась к Бутусову за комментарием.

Арестович: Бутусова готовят как сакральную жертву, буду срочно просить ему госохрану

Читайте также: Украинская делегация в ТКГ осудила видео Бутусова

Марк Сировой
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Владимир Зеленский ликвидация жертва юрий бутусов офис президента Алексей Арестович
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