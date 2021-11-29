Арестович: Бутусова готовят как сакральную жертву, буду срочно просить ему госохрану

Журналиста-блогера Юрия Бутусова якобы готовят как "сакральную жертву" для провокации беспорядков, ему нужна государственная охрана. Об этом написал в Facebook внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе (убитого в 2000 году журналиста, – ред.). Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели", – написал Арестович.

Он считает, что ликвидация Бутусова станет сигналом к массовым беспорядкам. По его мнению, это будет идеальный сценарий для России, которая скопила войска возле украинских границ.

"Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану", – написал советник главы ОП.

LIGA.net обратилась к Бутусову за комментарием.

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Марк Сировой

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