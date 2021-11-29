Арестович: Бутусова готовят как сакральную жертву, буду срочно просить ему госохрану
Журналиста-блогера Юрия Бутусова якобы готовят как "сакральную жертву" для провокации беспорядков, ему нужна государственная охрана. Об этом написал в Facebook внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе (убитого в 2000 году журналиста, – ред.). Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели", – написал Арестович.
Он считает, что ликвидация Бутусова станет сигналом к массовым беспорядкам. По его мнению, это будет идеальный сценарий для России, которая скопила войска возле украинских границ.
"Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану", – написал советник главы ОП.
LIGA.net обратилась к Бутусову за комментарием.
- Бутусов часто критикует власть, он одним из первых писал о срыве операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Считает, что операция сорвалась из-за "крота" на Банковой.
- 26 ноября Бутусов публично поругался с президентом Владимиром Зеленским на пресс-конференции. Он обвинил главу государства во лжи по вагнергейту. Президент ответил обвинениями визави в гибели людей на Донбассе и работе в интересах других политиков и бизнесменов. Бутусов намерен подать в суд на Зеленского.
- 27 ноября Бутусов опубликовал видео с выстрелом из гаубицы. Из-за этого Госбюро расследований открыло дело по статьям о нарушении правил обращения с оружием и о развязывании агрессивной войны.
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