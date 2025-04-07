Бывшего командующего группировкой "Харьков" Галушкина оставили под стражей

Военный будет находиться в СИЗО минимум до 22 апреля без права на внесение залога

Юрий Галушкин (Фото: АрмияInform)

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерала Юрия Галушкина, бывшего командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков". Об этом сообщил адвокат военного Дмитрий Круговой в комментарии Укринформу.

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Апелляция оставила без изменений решение следственного судьи – Галушкин останется под стражей по меньшей мере до 22 апреля без права на внесение залога.

Ранее, 10 марта, суд оставил Галушкина в СИЗО, в то же время адвокат просил для подзащитного круглосуточный домашний арест. В семье военного сообщали, что в начале января генералу вставили в плечо пластину и он нуждается в медицинском уходе.

Прокуратура обвиняет Галушкина в небрежном отношении к военной службе и ненадлежащей обороне Харьковской области весной 2024 года.

СПРАВКА Галушкин – бригадный генерал ВСУ. С 2014 года участвовал в АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. 1 января 2022-го был назначен командующим Силами территориальной обороны. 16 мая 2022 года назначен заместителем начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ. 3 апреля 2024-го Галушкина назначили командующим ОТГ "Харьков", однако сразу после начала российского наступления на Харьковскую область в мае был снят с должности. Подробнее о расследовании прорыва россиян в Харьковской области читайте в большом тексте LIGA.net.