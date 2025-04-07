Бывшего командующего группировкой "Харьков" Галушкина оставили под стражей
Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерала Юрия Галушкина, бывшего командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков". Об этом сообщил адвокат военного Дмитрий Круговой в комментарии Укринформу.
Апелляция оставила без изменений решение следственного судьи – Галушкин останется под стражей по меньшей мере до 22 апреля без права на внесение залога.
Ранее, 10 марта, суд оставил Галушкина в СИЗО, в то же время адвокат просил для подзащитного круглосуточный домашний арест. В семье военного сообщали, что в начале января генералу вставили в плечо пластину и он нуждается в медицинском уходе.
Прокуратура обвиняет Галушкина в небрежном отношении к военной службе и ненадлежащей обороне Харьковской области весной 2024 года.
Галушкин – бригадный генерал ВСУ. С 2014 года участвовал в АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. 1 января 2022-го был назначен командующим Силами территориальной обороны. 16 мая 2022 года назначен заместителем начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.
3 апреля 2024-го Галушкина назначили командующим ОТГ "Харьков", однако сразу после начала российского наступления на Харьковскую область в мае был снят с должности.
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- 20 января Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали генерала Галушкина, генерал-лейтенанта Горбенко и полковника Лапина по делу о провале обороны Харьковской области в мае 2024 года.
- 21 января суд избрал меры пресечения Галушкину и Лапину – содержание под стражей, а уже 22 января ГБР сообщило о разоблачении новых фактов по обороне Липцев Харьковской области. 24 января генерала Галушкина взяли под стражу без права на внесение залога.
- 4 апреля суд отпустил Лапина под домашний арест из-за его состояния здоровья.