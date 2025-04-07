Колишнього командувача угруповання "Харків" Галушкіна залишили під вартою
Київський апеляційний суд залишив під вартою генерала Юрія Галушкіна, колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків". Про це повідомив адвокат військового Дмитро Круговий у коментарі Укрінформу.
Апеляція залишила без змін ухвалу слідчого судді – Галушкін залишиться під вартою щонайменше до 22 квітня без права на внесення застави.
Раніше, 10 березня, суд залишив Галушкіна у СІЗО, водночас адвокат просив для підзахисного цілодобовий домашній арешт. У сім'ї військового повідомляли, що на початку січня генералу вставили у плече пластину й він потребує медичного догляду.
Прокуратура звинувачує Галушкіна у недбалому ставленні до військової служби та неналежній обороні Харківської області навесні 2024-го.
Галушкін – бригадний генерал ЗСУ. З 2014 року брав участь в АТО/ООС на території Донецької та Луганської областей. 1 січня 2022-го був призначений командувачем Сил територіальної оборони. 16 травня 2022 року призначений заступником начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.
3 квітня 2024-го Галушкіна призначили командувачем ОТУ "Харків", однак одразу після початку російського наступу на Харківську область у травні був знятий з посади.
Детальніше про розслідування прориву росіян на Харківщині читайте у великому тексті LIGA.net.
- 20 січня Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України затримали генерала Галушкіна, генерал-лейтенанта Горбенка та полковника Лапіна у справі про провал оборони Харківщини у травні 2024 року.
- 21 січня суд обрав запобіжні заходи Галушкіну й Лапіну – тримання під вартою, а вже 22 січня ДБР повідомило про викриття нових фактів щодо оборони Липців Харківської області. 24 січня генерала Галушкіна взяли під варту без права на внесення застави.
- 4 квітня суд відпустив Лапіна під домашній арешт через його стан здоров'я.