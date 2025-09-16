CBC News: Министр транспорта Канады Фриланд станет спецпредставителем по вопросам Украины

Христя Фриланд (Фото: Spencer Colby/EPA)

Действующая глава Министерства транспорта Канады Христя Фриланд займет должность спецпосланника Канады по вопросам Украины. Об этом сообщило медиа CBC News со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

По данным собеседников, Фриланд уходит с должности министра транспорта и внутренней торговли. Ожидается, что ее назначат специальным представителем по вопросам Украины.

Официальное объявление о новом назначении Фриланд ожидается во вторник, 16 сентября.

Фриланд стала неотъемлемой частью канадской политики с момента прихода либералов к власти в 2015 году и была заместителем бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Она занимала значимые должности в стране, в частности стала первой женщиной, назначенной министром финансов в 2020 году.

СПРАВКА. Фриланд – писательница, журналистка и политический деятель, заместитель премьер-министра Канады с 20 ноября 2019 года, министр финансов Канады с 18 августа 2020 года по 16 декабря 2024 года. Родилась 2 августа 1968 года в Пис-Ривере, провинция Альберта. Ее отец, Дональд Фриланд, был адвокатом и членом Либеральной партии Канады. Мать, Галина Хомьяк, украинка по происхождению, родилась после войны в Германии в лагере для беженцев, тоже была адвокатом и в 1988 году баллотировалась на выборах в округе Эдмонтон-Страткона от Новой демократической партии.

24 августа министры обороны Украины и Канады подписали Письмо о намерениях между ведомствами по совместному производству оборонной продукции.

В этот же день стало известно, что Канада выделит $500 млн на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.