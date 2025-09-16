CBC News: Министр транспорта Канады Фриланд станет спецпредставителем по вопросам Украины
Действующая глава Министерства транспорта Канады Христя Фриланд займет должность спецпосланника Канады по вопросам Украины. Об этом сообщило медиа CBC News со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
По данным собеседников, Фриланд уходит с должности министра транспорта и внутренней торговли. Ожидается, что ее назначат специальным представителем по вопросам Украины.
Официальное объявление о новом назначении Фриланд ожидается во вторник, 16 сентября.
Фриланд стала неотъемлемой частью канадской политики с момента прихода либералов к власти в 2015 году и была заместителем бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Она занимала значимые должности в стране, в частности стала первой женщиной, назначенной министром финансов в 2020 году.
Фриланд – писательница, журналистка и политический деятель, заместитель премьер-министра Канады с 20 ноября 2019 года, министр финансов Канады с 18 августа 2020 года по 16 декабря 2024 года.
Родилась 2 августа 1968 года в Пис-Ривере, провинция Альберта. Ее отец, Дональд Фриланд, был адвокатом и членом Либеральной партии Канады. Мать, Галина Хомьяк, украинка по происхождению, родилась после войны в Германии в лагере для беженцев, тоже была адвокатом и в 1988 году баллотировалась на выборах в округе Эдмонтон-Страткона от Новой демократической партии.
- 24 августа министры обороны Украины и Канады подписали Письмо о намерениях между ведомствами по совместному производству оборонной продукции.
- В этот же день стало известно, что Канада выделит $500 млн на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.
