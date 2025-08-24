Карни не исключает, что Канада направит свои войска в Украину

Марк Карни (Фото: Офис президента)

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает, что его страна направит в Украину войска в рамках гарантий безопасности. С соответствующим заявлением глава канадского правительства выступил на брифинге в Киеве.

По его словам, ядром гарантий безопасности являются сильные Вооруженные Силы Украины. Карни добавил, что в этом контексте речь идет о вооружении, оборонном производстве и тренировке украинских военных.

Читайте также Гарантии безопасности для Украины – какими они должны быть

Премьер Канады напомнил, что с момента оккупации Крыма его страна в рамках программы UNIFIER подготовила 45 000 военных ВСУ.

"Мы работаем с нашими союзниками и "коалицией желающих", с Украиной, над условиями этих гарантий безопасности – на земле, в небе и на море. И я бы не исключал присутствие войск", — сказал Карни, отвечая на вопрос о том, какие именно гарантии безопасности Канада готова предоставить Украине.

19 августа Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".

Агентство Bloomberg писало, что около 10 стран готовы направить войска в Украину после прекращения боев.