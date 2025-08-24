Карні не виключає, що Канада спрямує свої війська до України
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні не виключає, що його країна спрямує до України війська в межах гарантій безпеки. З відповідною заявою очільник канадського уряду виступив на брифінгу в Києві.
За його словами, ядром гарантій безпеки є сильні Збройні Сили України. Карні додав, що в цьому контексті йдеться про озброєння, оборонне виробництво та тренування українських військових.
Прем’єр Канади нагадав, що від моменту окупації Криму його країна в межах програми UNIFIER підготувала 45 000 військових ЗСУ.
"Ми працюємо з нашими союзниками й "коаліцією охочих", з Україною, над умовами цих гарантій безпеки – на землі, в небі та на морі. І я б не виключав присутності військ", – сказав Карні, відповідаючи на запитання про те, які саме безпекові гарантії Канада готова надати Україні.
- 19 серпня Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".
- Агентство Bloomberg писало, що близько 10 країн готові спрямувати війська в Україну після припинення боїв.
