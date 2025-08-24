Зеленский и Карни подписали план действий по соглашению о безопасности

В рамках отдельного документа Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции

Владимир Зеленский и Марк Карни (Фото: ОП)

В воскресенье, 24 августа, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил Офис президента.

Этот план определяет основные направления и механизмы реализации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Он охватывает подготовку военных, развитие оборонных возможностей, обмен разведывательной информацией, кибербезопасность, борьбу с терроризмом и гибридными угрозами.

Украина и Канада заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности 24 февраля 2024 года. На тот момент Канада была первой страной из-за пределов Европы, которая засвидетельствовала свои обязательства по безопасности в отношении Украины.

Также в этот день в присутствии лидеров министр обороны Денис Шмыгаль и глава Минобороны Канады Дэвид Макгинти подписали Письмо о намерениях между ведомствами по совместному производству оборонной продукции в Канаде и Украине.

Документ удостоверяет намерение Канады финансировать совместное производство оборонной продукции украинского происхождения в Канаде и Украине.

"Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей в Украине и Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции", — прокомментировал Шмыгаль.

Министр обороны отметил, что эти договоренности не только упростят создание украинских компаний в Канаде и будут способствовать обмену технологиями, но и помогут обеспечить Силы обороны современными образцами вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

24 августа стало известно, что Канада выделит $500 млн на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Карни не исключил, что Канада направит войска в Украину в рамках гарантий безопасности.