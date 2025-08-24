Зеленський і Карні підписали план дій щодо безпекової угоди

У межах окремого документа Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції

Володимир Зеленський та Марк Карни (Фото: ОП)

У неділю, 24 серпня, президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали план дій з реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки. Про це повідомив Офіс президента.

Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці у сфері безпеки. Він охоплює підготовку військових, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

Україна й Канада уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки 24 лютого 2024 року. На той момент Канада була першою країною з-поза меж Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов’язання щодо України.

Також цього дня у присутності лідерів міністр оборони Денис Шмигаль і очільник Міноборони Канади Девід Макгінті підписали Лист про наміри між відомствами щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.

Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні.

"Угода спрямована на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення й створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції", – прокоментував Шмигаль.

Міністр оборони зазначив, що ці домовленості не лише спростять створення українських компаній у Канаді та сприятимуть обміну технологіями, але й допоможуть забезпечити Сили оборони сучасними зразками озброєння та військової техніки в довгостроковій перспективі.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

24 серпня стало відомо, що Канада виділить $500 млн на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL.

Карні не виключив, що Канада спрямує війська в Україну в межах гарантій безпеки.