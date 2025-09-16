CBC News: Міністерка транспорту Канади Фріланд стане спецпредставницею з питань України

Христя Фріланд (Фото: Spencer Colby/EPA)

Чинна очільниця Міністерства транспорту Канади Христя Фріланд обійме посаду спецпосланника Канади з питань України. Про це повідомило медіа CBC News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

За даними співрозмовників, Фріланд йде з посади міністра транспорту та внутрішньої торгівлі. Очікується, що її призначать спеціальною представницею з питань України.

Офіційне оголошення про нове призначення Фріланд очікується у вівторок, 16 вересня.

Фріланд стала невіддільною частиною канадської політики з моменту приходу лібералів до влади у 2015 році й була заступницею колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Вона обіймала вагомі посади в країні, зокрема стала першою жінкою, призначеною міністром фінансів у 2020 році.

ОНОВЛЕНО. Карні підтвердив, що запропонував Фріланд нову посаду спецпредставниці щодо України.

ДОВІДКА. Фріланд – письменниця, журналістка і політична діячка, заступниця прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019 року, міністерка фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року. Народилася 2 серпня 1968 у Піс-Ривері, провінція Альберта. Її батько, Дональд Фріланд, був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади. Мати, Галина Хом'як, українка за походженням, народилася після війни в Німеччині у таборі для біженців, теж була адвокатом і 1988 року балотувалася на виборах в окрузі Едмонтон-Страткона від Нової демократичної партії.

24 серпня міністри оборони України та Канади підписали Лист про наміри між відомствами щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Цього самого дня стало відомо, що Канада виділить $500 млн на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL.