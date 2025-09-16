CBC News: Міністерка транспорту Канади Фріланд стане спецпредставницею з питань України

CBC News: Міністерка транспорту Канади Фріланд стане спецпредставницею з питань Українионовлено
Чинна очільниця Міністерства транспорту Канади Христя Фріланд обійме посаду спецпосланника Канади з питань України. Про це повідомило медіа CBC News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
За даними співрозмовників, Фріланд йде з посади міністра транспорту та внутрішньої торгівлі. Очікується, що її призначать спеціальною представницею з питань України.
Офіційне оголошення про нове призначення Фріланд очікується у вівторок, 16 вересня.
Фріланд стала невіддільною частиною канадської політики з моменту приходу лібералів до влади у 2015 році й була заступницею колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Вона обіймала вагомі посади в країні, зокрема стала першою жінкою, призначеною міністром фінансів у 2020 році.
ОНОВЛЕНО. Карні підтвердив, що запропонував Фріланд нову посаду спецпредставниці щодо України.
Фріланд – письменниця, журналістка і політична діячка, заступниця прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019 року, міністерка фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.
Народилася 2 серпня 1968 у Піс-Ривері, провінція Альберта. Її батько, Дональд Фріланд, був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади. Мати, Галина Хом'як, українка за походженням, народилася після війни в Німеччині у таборі для біженців, теж була адвокатом і 1988 року балотувалася на виборах в окрузі Едмонтон-Страткона від Нової демократичної партії.
- 24 серпня міністри оборони України та Канади підписали Лист про наміри між відомствами щодо спільного виробництва оборонної продукції.
- Цього самого дня стало відомо, що Канада виділить $500 млн на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL.
Коментарі (0)