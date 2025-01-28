CBS News: Трамп уволил десяток юристов, работавших над его уголовными делами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Администрация президента США Дональда Трампа уволила более десяти юристов министерства юстиции, участвовавших в расследовании двух уголовных дел против него. Об этом сообщает CBS News.

По данным журналистов, решение об увольнении принял исполняющий обязанности генерального прокурора Джеймс МакГенри. Он пришел к выводу, что этим юристам нельзя доверять выполнение задач президента из-за их роли в расследовании дел Трампа.

Отмечается, что уволенные юристы входили в команду бывшего специального прокурора Джека Смита. Он проводил расследование по Трампу в связи с его ролью в попытке отменить выборы 2020 года и хранение политиком секретных документов, которые он забрал с собой домой во Флориду после завершения каденции в 2021 году.

12 января Смит подал в отставку с должности и "отделился" от Министерства юстиции.

В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным в деле секретных документов. Сам республиканец заявил, что не передавал правительству документы по запросу федеральных чиновников, поскольку был "слишком занят", чтобы перебирать бумаги. Он сообщил, что хранил одежду и обувь для гольфа среди государственных документов.

В январе 2025 года суд в США решил заменить наказание избранному президенту Трампу на "безусловное освобождение" по делу, связанному с сокрытием выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.