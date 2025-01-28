CBS News: Трамп звільнив десяток юристів, які працювали над його кримінальними справами
Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила понад десять юристів міністерства юстиції, які брали участь у розслідуванні двох кримінальних справ проти нього. Про це повідомляє CBS News.
За даними журналістів, рішення про звільнення ухвалив виконувач обов’язків генерального прокурора Джеймс МакГенрі. Він дійшов висновку, що цим юристам не можна довіряти виконання завдань президента через їхню роль у розслідуванні справ Трампа.
Зазначається, що звільнені юристи входили до команди колишнього спеціального прокурора Джека Сміта. Він проводив розслідування щодо Трампа у зв'язку з його роллю у спробі скасувати вибори 2020 року та зберігання політиком секретних документів, які він забрав із собою додому у Флориду після завершення каденції у 2021-му.
12 січня Сміт подав у відставку з посади та "відокремився" від Міністерства юстиції.
- У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним у справі про секретні документи. Сам республіканець заявив, що не передавав уряду документи за запитом федеральних чиновників, оскільки був "занадто зайнятий", щоб перебирати папери. Він повідомив, що зберігав одяг і взуття для гольфу серед державних документів.
- У січні 2025 року суд у США вирішив замінити покарання обраному президенту Трампу на "безумовне звільнення" у справі, пов’язаній із приховуванням виплат порноакторці Стормі Деніелс.