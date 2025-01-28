CBS News: Трамп звільнив десяток юристів, які працювали над його кримінальними справами

Зазначається, що звільнені юристи входили до команди колишнього спеціального прокурора Джека Сміта, який подав у відставку 12 січня

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила понад десять юристів міністерства юстиції, які брали участь у розслідуванні двох кримінальних справ проти нього. Про це повідомляє CBS News.

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За даними журналістів, рішення про звільнення ухвалив виконувач обов’язків генерального прокурора Джеймс МакГенрі. Він дійшов висновку, що цим юристам не можна довіряти виконання завдань президента через їхню роль у розслідуванні справ Трампа.

Зазначається, що звільнені юристи входили до команди колишнього спеціального прокурора Джека Сміта. Він проводив розслідування щодо Трампа у зв'язку з його роллю у спробі скасувати вибори 2020 року та зберігання політиком секретних документів, які він забрав із собою додому у Флориду після завершення каденції у 2021-му.

12 січня Сміт подав у відставку з посади та "відокремився" від Міністерства юстиції.

У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним у справі про секретні документи. Сам республіканець заявив, що не передавав уряду документи за запитом федеральних чиновників, оскільки був "занадто зайнятий", щоб перебирати папери. Він повідомив, що зберігав одяг і взуття для гольфу серед державних документів.

У січні 2025 року суд у США вирішив замінити покарання обраному президенту Трампу на "безумовне звільнення" у справі, пов’язаній із приховуванням виплат порноакторці Стормі Деніелс.