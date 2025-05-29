Чалый: Страны Европы заинтересованы в продолжении войны

По мнению дипломата, в ЕС хорошо понимают, что в случае прекращения огня в Украине Россия, вероятно, атакует Европу

Валерий Чалый (Фото: скриншот видео)

Страны Европы заинтересованы в продолжении российско-украинской войны, ведь не готовы воевать с Россией. Им нужно еще два-три года, чтобы укрепить оборону. Такое мнение высказал дипломат, посол Украины в США 2015-2019 годов Валерий Чалый в LIGA.net.

По словам дипломата, в ЕС хорошо понимают, что в случае прекращения огня в Украине Россия может атаковать кого-нибудь из европейских соседей, и НАТО не сможет этому помешать.

"Если бы Россия сейчас пошла на Эстонию, она бы спокойно заняла полстраны за 72 часа, потом вышла бы оттуда, и НАТО ничего бы не успела сделать, кроме как выразить обеспокоенность", – сказал он.

Чалый заявил, что Европа не готова к ведению войны такой интенсивности, в частности не имеет достаточного количества ракет и снарядов. Сопротивление Украины дает ЕС время на подготовку.

"Украина сейчас им очень нужна. В какой роли? В роли страны, которая будет воевать еще года два-три. Это правда, которую нужно сейчас сказать. Страны Европы заинтересованы в продолжении войны", – заявил он.

Впрочем, по мнению дипломата, Европа может ошибаться в своих оценках планов российского диктатора Владимира Путина. Не исключено, что Россия совершит нападение на страну НАТО, не выходя из российско-украинской войны.

Дипломат также подчеркнул, что заинтересованность ЕС в продолжении войны возникла только в последнее время.

"Эта проблема возникла в последнее время, ее не было в 2023 году. Тогда можно было войну остановить и остановить угрозу Европе", – сказал он.

Но, как заявил Чалый, у Украины нет другого выбора, как продолжать воевать, ведь речь идет о нашем выживании.